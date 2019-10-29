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Кто крайний: в Узбекистане запускают услугу онлайн записи в очередь

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан

С 1 ноября 2019 года планируется запуск функции "Предварительная запись", с помощью которой можно заранее выбрать подходящие день и время для визита в ЦГУ.

ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. Агентство государственных услуг внедряет функцию записи в очередь в удобное для посетителя время, сообщает Norma.uz.

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Сейчас получить талон на очередь можно в 110 центрах госуслуг по стране, где установлено соответствующее оборудование. Бронировать место можно только в день посещения центра. То есть, чтобы занять очередь, необходимо лично прийти и получить талон с номером в инфокиоске.

С 1 ноября 2019 года планируется запуск функции "Предварительная запись", с помощью которой можно заранее выбрать подходящие день и время для визита в ЦГУ.

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Чтобы забронировать место в очереди, достаточно зайти на сайт www.davxizmat.uz и определить свое местоположение. Система автоматически подскажет ближайшие ЦГУ. Далее следует выбрать ближайший центр и отметить необходимую услугу, после чего будет сформирован талон с номером очереди.

Теги:
Узбекистан, Агентство государственных услуг, электронная очередь



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