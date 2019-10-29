Количество вызовов скорой помощи растет - Минздрав называет причину

ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. В 2018-2019 годах на реконструкцию филиалов Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи потратили более 60 млрд сумов.

Еще 202 млрд сумов, как сообщает Минздрав Узбекистана, было выделено в рамках Инвестиционной программы. На эти деньги в 2019-м на территории РНЦЭМП началось строительство пятиэтажного здания для отделений кардиохирургии, трансплантологии и нейрососудистой хирургии.

В системе экстренной помощи обновлен парк специального санитарного автотранспорта - это 2,5 тысячи современных машин скорой помощи марок Damas, Hundai, Toyota.

281 реанимобиль полностью оснащен необходимым оборудованием на сумму 4,1 млн долларов США. В 2019-м приобретено еще 150 реанимобилей марки Ford, полностью оснащенных медицинскими приборами и средствами связи.

В этой связи, по мнению Министерства здравоохранения, с начала года количество вызовов "скорой" увеличилось по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет и достигло отметки в 9 миллионов. Вместе с тем стало больше число вызовов и в стационарные учреждения экстренной медицинской помощи: в частности, в 2017–2019 годах в них обратилось более 7,5 млн пациентов.