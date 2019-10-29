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Скорая помощь

Количество вызовов скорой помощи растет - Минздрав называет причину

Минздрав Узбекистана
Общество
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Sputnik Узбекистан

В системе экстренной помощи обновлен парк специального санитарного автотранспорта - это 2,5 тысячи современных машин скорой помощи марок Damas, Hundai, Toyota.

ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. В 2018-2019 годах на реконструкцию филиалов Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи потратили более 60 млрд сумов.

Сотрудники скорой помощи в Ташкенте
© ХS
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Еще 202 млрд сумов, как сообщает Минздрав Узбекистана, было выделено в рамках Инвестиционной программы. На эти деньги в 2019-м на территории РНЦЭМП началось строительство пятиэтажного здания для отделений кардиохирургии, трансплантологии и нейрососудистой хирургии. 

В системе экстренной помощи обновлен парк специального санитарного автотранспорта - это 2,5 тысячи современных машин скорой помощи марок Damas, Hundai, Toyota.

281 реанимобиль полностью оснащен необходимым оборудованием на сумму 4,1 млн долларов США. В 2019-м приобретено еще 150 реанимобилей марки Ford, полностью оснащенных медицинскими приборами и средствами связи.

В этой связи, по мнению Министерства здравоохранения, с начала года количество вызовов "скорой" увеличилось по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет и достигло отметки в 9 миллионов. Вместе с тем стало больше число вызовов и в стационарные учреждения экстренной медицинской помощи: в частности, в 2017–2019 годах в них обратилось более 7,5 млн пациентов.

Теги:
Узбекистан, скорая помощь, Минздрав Узбекистана



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