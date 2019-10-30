"Люди Донбасса": Кирилл Вышинский представил свой документальный сериал

Фильм состоит из восьми серий, которые будут появляться в YouTube еженедельно. Сам автор условно разделяет интервьюируемых на три группы: "экстремалы", профессионалы социальной сферы и аналитики.

ТАШКЕНТ, 30 окт - Sputnik. "Люди Донбасса" – так назвал свой документальный сериал исполнительный директор МИА "Россия сегодня", бывший руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский.

Герои проекта - люди, которые вот уже пять лет живут в условиях войны в Донбассе, а также те, кто живет проблемами Донбасса – политологи, журналисты, волонтеры. Сериал стартовал на YouTube-канале ria.ru, его также можно увидеть на сайте ria.ru ( https://ria.ru/lyudi-donbassa/).

"Сегодня в Донбассе гражданская война, о которой ежедневно сообщают в новостях. Она идет уже пять лет, и мне захотелось поговорить с людьми Донбасса о том, что с ними произошло за это время, как они изменились, как представляют себе свое будущее," – рассказал Вышинский.

Фильм состоит из восьми серий, которые будут появляться в YouTube еженедельно. Сам автор условно разделяет интервьюируемых на три группы: "экстремалы", профессионалы социальной сферы и аналитики.

Героиня первой серии проекта – ректор Донецкого национального университета, женщина с сильным характером Светлана Беспалова.

Среди других собеседников автора – глава администрации Горловки Иван Приходько, руководитель донецкого Института неотложной и восстановительной хирургии им. Гусака Эмиль Фисталь, телеведущий, уроженец Шахтерска Дмитрий Куликов.

Кирилл Вышинский, возглавлявший портал "РИА Новости Украина", был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Кириллу меру пресечения в виде содержания под стражей. Президент РФ Владимир Путин называл ситуацию беспрецедентной и заявлял, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции".

Спасибо, что ждали: коллеги встретили Кирилла Вышинского в Москве >>

Вышинский был освобожден из-под стражи 28 августа этого года и 7 сентября вернулся в Россию. 21 октября указом Владимира Путина он был назначен членом Совета по правам человека РФ.