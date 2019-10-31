Для каких целей в Узбекистан можно ввозить беспилотники

ТАШКЕНТ, 31 окт - Sputnik. В порядке исключения разрешен временный ввоз и использование дронов для подготовки фото- и видеоматериалов о туристическом потенциале Узбекистана, в том числе зарубежными творческими группами. Также можно использовать беспилотники для выполнения ведомственных задач на основании разрешения правительства, сообщает хокимият.

"Несмотря на принятые меры по предотвращению незаконного использования беспилотных летающих устройств, до сих пор встречаются попытки незаконного ввоза, реализации и использования беспилотных устройств на территории Узбекистана. Чаще всего нарушают запрет при использовании дронов для съемки свадебных церемоний и других мероприятий", – говорится в сообщении.

Допускается использование игрушечной модели воздушного судна, используемой для удовлетворения личных потребностей граждан, то есть это летательный аппарат весом не более 250 граммов, без функции автономного управления полетом и навигации, не оборудованный фото- и видеоаппаратурой. Для его использования не требуется разрешение. Полет осуществляется под надзором на высоте не выше 50 метров, на расстоянии не ближе 150 метров к аэродрому, в месте, не представляющем опасность.

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Напомним, в июне 2017 года в Узбекистане вступили в силу поправки в УК, устанавливающие наказание за незаконное использование беспилотников при повтором нарушении – от исправительных работ на два года до лишения свободы сроком от семи до десяти лет (в случае человеческих жертв).

В Узбекистане с 1 января 2015 года был введен запрет на ввоз, реализацию и использование беспилотных летательных аппаратов (самолеты и прочие летательные аппараты, с массой пустого снаряженного аппарата не более двух тонн). До введения запрета данные типы беспилотников широко использовались в республике при создании кино- и видеопродукции, а также для защиты частной собственности. В мае 2016-го ввоз и использование беспилотников в Узбекистане определены специальным разрешением Кабинета министров республики.