Незрячий профессор проведет лекцию в Ташкенте

Центральной лекцией форума станет выступление российского тренера Владимира Васкевича. Он не видит с детства, но его авторские тренинги позволяют эффективно работать с детьми с ограниченными возможностями.

ТАШКЕНТ, 31 окт - Sputnik. Международный форум, посвященный внедрению инноваций в образование начался в Ташкенте. Его инициатор - министерство дошкольного образования Узбекистана и российское объединение "Педагоги России: Инновации в образовании".

Рамиз Бахтияров Международный форум "Инновации в образовании: траектория международного сотрудничества" прошел в Ташкенте

Дискуссия подобного формата проводится ежегодно в 20 регионах РФ и в странах СНГ. В этом году столица республики впервые приняла международный форум, который объединит 15 семинаров зарубежных педагогов о внедрении успешных практик и инновационных решений в процесс дошкольного образования.

К примеру, в рамках форума, будут презентованы методы Ава-терапии, предназначенной для коррекции проблемного поведения ребенка. Педагоги обсудят построение многоязычной среды воспитателями, не владеющими иностранными языками и другими практическими методиками.

Методики уже готовые, их можно сразу же внедрять в учебно-воспитательный процесс дошкольных образовательных организаций.

Центральной лекцией форума станет выступление российского тренера Владимира Васкевича. Он не видит с детства, но его авторские тренинги позволяют эффективно работать с детьми с ограниченными возможностями, помогая им пройти путь от детского сада до университета.

Министр дошкольного образования выявила нарушения в детских садах >>

В работе международного форума принимают участие около 250 специалистов в сфере дошкольного образования.