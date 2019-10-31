15:15 31 Октября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB148.40
  • EUR10483.52
  • USD9463.37
Поиск
Воспитатель детского дома

Незрячий профессор проведет лекцию в Ташкенте

© Sputnik / Константин Чалабов
Общество
Получить короткую ссылку
18 0 0
Sputnik Узбекистан

Центральной лекцией форума станет выступление российского тренера Владимира Васкевича. Он не видит с детства, но его авторские тренинги позволяют эффективно работать с детьми с ограниченными возможностями.

ТАШКЕНТ, 31 окт - Sputnik. Международный форум, посвященный внедрению инноваций в образование начался в Ташкенте. Его инициатор - министерство дошкольного образования Узбекистана и российское объединение "Педагоги России: Инновации в образовании".

 

Международный форум Инновации в образовании: траектория международного сотрудничества прошел в Ташкенте
Рамиз Бахтияров
Международный форум "Инновации в образовании: траектория международного сотрудничества" прошел в Ташкенте
Дети едят мороженое под дождем на празднике в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Узбекистане меняют систему дошкольного образования

 

Дискуссия подобного формата проводится ежегодно в 20 регионах РФ и в странах СНГ. В этом году столица республики впервые приняла международный форум, который объединит 15 семинаров зарубежных педагогов о внедрении успешных практик и инновационных решений в процесс дошкольного образования.

К примеру, в рамках форума, будут презентованы методы Ава-терапии, предназначенной для коррекции проблемного поведения ребенка. Педагоги обсудят построение многоязычной среды воспитателями, не владеющими иностранными языками и другими практическими методиками.

Методики уже готовые, их можно сразу же внедрять в учебно-воспитательный процесс дошкольных образовательных организаций.

Центральной лекцией форума станет выступление российского тренера Владимира Васкевича. Он не видит с детства, но его авторские тренинги позволяют эффективно работать с детьми с ограниченными возможностями, помогая им пройти путь от детского сада до университета.

Министр дошкольного образования выявила нарушения в детских садах >>

В работе международного форума принимают участие около 250 специалистов в сфере дошкольного образования.

Теги:
Россия, Узбекистан, Образование, Ташкент, Министерство дошкольного образования



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
"Лестница Джокера" - место паломничества туристов и блогеров
Памятник Примакову
В Москве открыли памятник Евгению Примакову
Бизнес по-узбекски: открыть свое дело легко

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться