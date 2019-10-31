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В России начали выдавать водительские удостоверения нового образца

Более восьми тысяч водителей лишились прав в 2019 году

© Sputnik / Алексей Филиппов
Общество
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Sputnik Узбекистан

Пресс-секретарь МВД рассказал, из-за чего чаще всего случаются аварии и какие меры принимаются для обеспечения безопасности на дорогах.

ТАШКЕНТ, 31 окт - Sputnik. В Узбекистане в 2019 году свыше восьми тысяч водителей лишились прав, заявил пресс-секретарь Министерства внутренних дел полковник Шохрух Гиясов корреспонденту Sputnik Узбекистан.

Из отчета следует, что были приняты действенные меры по предотвращению ДТП с тяжелыми последствиями. Со стороны территориальных подразделений ГУБДД МВД за этот период выявлено 4 607 340 нарушения, из них 2 055 254 - грубые. В том числе сотрудники задержали более 25 тысяч пьяных водителей.

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Особое внимание обратили на случаи использования телефонов при управлении транспортным средством. За 2019 год зафиксировано 19 436 подобных нарушений.

В отношении 18 422 водителей оформлены соответствующие административные документы, которые направлены в судебные органы. Из них - 8 492 водителя решением судов были лишены права управления транспортным средством.

В результате принятых мер количество ДТП уменьшилось на 16,5%, а число погибших сократилось на 13,1%.




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