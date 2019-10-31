В МВД рассказали, какие меры предприняты для борьбы с правонарушителями

Для обеспечения безопасности движения обустраиваются проезжие части дорог и пешеходные переходы, железнодорожные переезды. За последнее время было установлено более 16 тысяч дорожных знаков, более 25 тысяч - заменены.

ТАШКЕНТ, 31 окт - Sputnik. Пресс-секретарь Министерства внутренних дел полковник Шохрух Гиясов рассказал в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан о мерах, которые предпринимаются для того, чтобы сделать движение на дорогах максимально безопасным для всех участников.

С декабря 2018 года Министерствами здравоохранения и внутренних дел утверждено положение о порядке определения состояния алкогольного опьянения водителей транспортных средств. Согласно этому решению, проверка на дорогах проводится с использованием алкотестеров, что значительно повышает эффективность борьбы с таким нарушением, как вождение в пьяном состоянии.

Для обеспечения безопасности движения обустраиваются проезжие части дорог и пешеходные переходы, железнодорожные переезды. За последнее время было установлено более 16 тысяч дорожных знаков, более 25 тысяч - заменены.

Кроме того, каждую пятницу проводится профилактическая акция - день безопасности дорожного движения, а каждую третью пятницу месяца - день без автомобиля. Многие владельцы авто это поддерживают: они добираются до работы на общественном транспорте.

Вместе с тем проводятся мероприятия и по повышению культуры работников автоинспекции. Основное внимание при этом - на соблюдение профессиональной этики, на умение противостоять стрессовым ситуациям.