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Перекресток улиц Мукими-Бунёдкор

В МВД рассказали, какие меры предприняты для борьбы с правонарушителями

© Даракчи
Общество
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Sputnik Узбекистан

Для обеспечения безопасности движения обустраиваются проезжие части дорог и пешеходные переходы, железнодорожные переезды. За последнее время было установлено более 16 тысяч дорожных знаков, более 25 тысяч - заменены.

ТАШКЕНТ, 31 окт - Sputnik. Пресс-секретарь Министерства внутренних дел полковник Шохрух Гиясов рассказал в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан о мерах, которые предпринимаются для того, чтобы сделать движение на дорогах максимально безопасным для всех участников.

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С декабря 2018 года Министерствами здравоохранения и внутренних дел утверждено положение о порядке определения состояния алкогольного опьянения водителей транспортных средств. Согласно этому решению, проверка на дорогах проводится с использованием алкотестеров, что значительно повышает эффективность борьбы с таким нарушением, как вождение в пьяном состоянии.

Для обеспечения безопасности движения обустраиваются проезжие части дорог и пешеходные переходы, железнодорожные переезды. За последнее время было установлено более 16 тысяч дорожных знаков, более 25 тысяч - заменены.

Кроме того, каждую пятницу проводится профилактическая акция - день безопасности дорожного движения, а каждую третью пятницу месяца - день без автомобиля. Многие владельцы авто это поддерживают: они добираются до работы на общественном транспорте.

Вместе с тем проводятся мероприятия и по повышению культуры работников автоинспекции. Основное внимание при этом - на соблюдение профессиональной этики, на умение противостоять стрессовым ситуациям.

 

Теги:
безопасность, ДТП, Брифинг, МВД, ГАИ



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