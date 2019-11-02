ГУВД Ташкента возьмет Ботанический сад под контроль

ГУВД Ташкента обратило внимание на проблемы в Ботаническом саду. Высокая посещаемость места показывает необходимость в контроле над ситуацией.

ТАШКЕНТ, 2 ноя - Sputnik. УКД ОВД Юнусабадского района при содействии сотрудников Ботанического сада и возьмут под контроль Ботанический сад Ташкента, сообщает пресс-служба столичного ГУВД.

С социальных сетях пользователи регулярно жалуются на загрязнение территории сада бытовым мусором и состояние общественных санузлов.

ГУВД Ташкента обратило внимание на проблемы в Ботаническом саду. Высокая посещаемость места показывает необходимость в контроле над ситуацией. Теперь за данным участком закрепили двух помощников инспекторов профилактики. В ближайшие дни им будут предоставлен специальный транспорт для оперативного перемещения по территории и ее патрулирования.

В Ботаническом саду установят две камеры наблюдения со специальными "тревожными кнопками". Это позволит посетителям в случае возникновения чтрезвычайной ситуации оперативно сообщить о ней правоохранителям.

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