17:26 02 Ноября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB148.40
  • EUR10483.52
  • USD9463.37
Поиск

ГУВД Ташкента возьмет Ботанический сад под контроль

© Фото: Мария Сильвеструк
Общество
Получить короткую ссылку
5 0 0
Sputnik Узбекистан

ГУВД Ташкента обратило внимание на проблемы в Ботаническом саду. Высокая посещаемость места показывает необходимость в контроле над ситуацией.

ТАШКЕНТ, 2 ноя - Sputnik. УКД ОВД Юнусабадского района при содействии сотрудников Ботанического сада и возьмут под контроль Ботанический сад Ташкента, сообщает пресс-служба столичного ГУВД.
С социальных сетях пользователи регулярно жалуются на загрязнение территории сада бытовым мусором и состояние общественных санузлов.

© Пресс-служба хокимията г. Ташкент.
Городам-героям на "Братских могилах" вернули бронзовые буквы

ГУВД Ташкента обратило внимание на проблемы в Ботаническом саду. Высокая посещаемость места показывает необходимость в контроле над ситуацией. Теперь за данным участком закрепили двух помощников инспекторов профилактики. В ближайшие дни им будут предоставлен специальный транспорт для оперативного перемещения по территории и ее патрулирования.

В Ботаническом саду установят две камеры наблюдения со специальными "тревожными кнопками". Это позволит посетителям в случае возникновения чтрезвычайной ситуации оперативно сообщить о ней правоохранителям.
Комментарии

Теги:
Ботанический сад, ГУВД Ташкента



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Повседневная жизнь роботов - фото из будущего
Награда нашла героя: история мальчика, который спас друга - видео
В каких регионах Узбекистана выгоднее работать

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться