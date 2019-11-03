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Китайские ZTE и Huawei установят систему видеонаблюдения в узбекских школах

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан

Если результаты пилотных проектов будут позитивные, то стороны изучат возможности поэтапного внедрения этих решений во всех школах Узбекистана с привлечением льготных финансовых ресурсов из Китая.

ТАШКЕНТ, 3 ноя - Sputnik. В Узбекистан с визитом прибыла делегация Китая во главе с премьером государственного совета КНР Ли Кэцяном. В его рамках состоялось подписание соглашений между министерством народного образования и китайскими компаниями ZTE и Huawei, которые предусматривают внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в сферу народного образования. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Согласно документу, китайские компании за счет собственных средств будут осуществлять пилотные проекты по внедрению ИКТ в сферу народного образования на базе нескольких школ, по итогам которых будет проведена оценка эффективности внедряемых технологий.

Если результаты пилотных проектов будут позитивные, то стороны изучат возможности поэтапного внедрения этих решений во всех школах Узбекистана с привлечением льготных финансовых ресурсов из Китая.

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Будут оснащены компьютерные классы, установлены системы видеонаблюдения и инфраструктура для сети передачи данных и т.д. Кроме того, будет создана система мониторинга классов, с её помощью можно будет отслеживать эффективность работы учителей в классах и посещаемость учеников.

Теги:
Узбекистан, Китай, подписание документов, Министерство народного образования Узбекистана



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