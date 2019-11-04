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Саида Мирзиёева

Кто поздравил дочь президента с днем рождения

Общество
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Sputnik Узбекистан

Шахноза Мирзиёевой призналась подписчикам, что ей не хватает общения с сестрой и по этой причине она часто грустит.

ТАШКЕНТ, 4 ноя - Sputnik. Коллеги и близкие Саиды Мирзиёевой поздравили ее в соцсети с днем рождения. Среди первых разместила на своей странице поздравительный пост младшая сестра - Шахноза Мирзиёева.

Саида Мирзиёева и Шахноза Мирзиёева
Саида Мирзиёева и Шахноза Мирзиёева

"Мы выросли, у нас появилось много разных забот, мне стало тебя не хватать и временами от этого было очень грустно, но Всевышний осчастливил меня, послав доченьку, Раньку, твою маленькую копию! И теперь частичка тебя всегда рядом со мной)))))" - написала Шахноза в своем Инстаграм.

Присоединился к ней и ее супруг Отабек Умаров, он пожелал Саиде всегда оставаться столь же сильной, отзывчивой и уверенной в себе.

"Ты радость жизни и любовь моего брата. Желаю, чтобы твои детки Миромон и Саодатхон всегда радовали тебя своими достижениями," - отметил Умаров.

Пожелали всех благ имениннице также директор АИМК Комил Алламжонов, актриса Рано Шодиева и множество подписчиков.

Теги:
поздравление, день рождения, Саида Мирзиёева



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