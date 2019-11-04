Нобелевский лауреат в области химии прочитает лекции в Узбекистане

Особенное внимание нобелевский лауреат уделяет развитию "технологического" предпринимательства, по мнению профессора, чтобы оно и его принципы утвердились, государству нужны образованные люди, особенно ученые: инженеры, доктора, специалисты в компьютерных технологиях.

ТАШКЕНТ, 4 ноя - Sputnik. По приглашению Министерства инновационного развития Узбекистана в Узбекистане с лекциями выступит Дан Шехтман, профессор Техниона, ведущего израильского технологического университета, лауреат Нобелевской премии по химии 2011 года "за открытие квазикристаллов". Об этом сообщает пресс-служба Мининновации.

В программе профессора Шехтмана лекции в университетах Ташкента и Самарканда, посещение IT park, Центра передовых исследований Узбекистана, первой в Узбекистане президентской школы для одаренных детей.

Особенное внимание нобелевский лауреат уделяет развитию "технологического" предпринимательства, которому уже более 25 лет учит инженеров и ученых по всему миру. По мнению профессора, чтобы оно и его принципы утвердились, государству нужны образованные люди, особенно ученые: инженеры, доктора, специалисты в компьютерных технологиях. И в каждой стране, в которой есть такие люди, можно продвигать и развивать такое предпринимательство. На своих лекциях профессор рассказывает о том, как он работает в этом направлении, и делится опытом адаптации в различных странах.

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Ученый также высказывается за популяризацию химии в обществе, более тесный контакт университетов и школ в подготовке будущих химиков.

"Когда меня спрашивают, в какой сфере стоит проводить исследования, чтобы стать Нобелевским лауреатом, я советую заниматься биологией, биохимией и смежными науками, - поделился Дан Шехтман. - Это такая сложная и запутанная сфера, что областей исследований в ней хватит не на одно поколение".