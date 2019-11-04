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Посол Российской Федерации в Узбекистане Владимир Тюрденев

Тюрденев: мы все живем под одной крышей с братским узбекским народом

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан

В честь Дня народного единства Владимир Тюрденев выступил с речью в посольстве РФ в столице Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 4 ноя - Sputnik. В Посольстве РФ в Узбекистане состоялось мероприятие посвященное Дню народного единства, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан

Тюрденев отметил, что это самый молодой российский государственный праздник. Тем не менее, он имеет глубокие духовные и исторические корни.

"Только действуя сообща и объединяя усилия мы можем достойно отвечать на новые вызовы времени и успешно решать важные задачи", - сказал посол.

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По его словам, с годами все больше и больше людей принимают участие в этом празднике по всему миру. Деятельность российских соотечественников в Узбекистане играет важную роль в уровне гуманитарного взаимодействия между странами.

"Все мы здесь (В Узбекистане - Прим.ред.) живем под одной крышей с братским узбекским народом. И то, что россияне чувствуют себя тут как дома -результат мудрой политики властей Узбекистана", - отметил Тюрденев.




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