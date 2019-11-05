В Узбекистане приостановили деятельность 13 газовых заправок

По итогам ревизии было обнаружено большое число грубых нарушений таких, к примеру, как заправка транспортных средств под повышенным давлением, без проверки документов на газовое оборудование и другие.

ТАШКЕНТ, 5 ноя - Sputnik. Специалисты "Узнефтегазинспекции" провели осмотр 60 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), сообщает пресс-служба контрольного органа.

По итогам ревизии было обнаружено большое число грубых нарушений таких, к примеру, как заправка транспортных средств под давлением 220 кг/см2 (допустимо до 200 кг/см2), заправка транспортных средств без проверки документов на газовое оборудование и другие.

Последствия подобных нарушений могут был очень серьезными, вплоть до реальной угрозы жизни и здоровью и водителей, и сотрудников АГНКС.

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В этой связи было принято решение временно приостановить деятельность 13 АГНКС по республике в соответствии с несоблюдением требований лицензионного соглашения, которые указаны в статье 22 закона "О лицензировании отдельных видов деятельности".