Узбекистанцы смогут получить загранпаспорт по месту учета

Это сделано для создания благоприятных условий для граждан, временно проживающих в других регионах страны.

ТАШКЕНТ, 6 ноя - Sputnik. В Узбекистане отменят требование выдачи загранпаспорта по места постоянно прописки, сообщает Министерство внутренних дел.

"Планируется внести изменение, разрешающее обращение граждан при получении загранпаспорта в пункт сбора данных не только по месту постоянной прописки, но и по месту учета пребывания", - говорится в сообщении.

Известно, что это сделано для создания благоприятных условий для граждан, временно проживающих в других регионах страны.

Более того, граждане смогут обращаться в пункт сбора данных по месту постоянной прописки или по месту учета пребывания даже при утере паспорта.

В Узбекистане упростили анкету для получения загранпаспорта >>

Напомним, в мае Минюст и МВД Узбекистана разработали новую анкету для оформления биометрического загранпаспорта для взрослых и детей.

Для получения загранпаспорта необходимо заполнить заявку-анкету на одном листе. Новая анкета содержит 11 пунктов, ранее их было 16.

Из формы предыдущей анкеты исключили многие сведения, например: о близких родственниках заявителя, о цели выезда за границу.