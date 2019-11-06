Мирзиёев отменил уголовное наказание за нарушение правил пребывания в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал поправки в законодательство, которые предусматривают отмену уголовной ответственности иностранных граждан за нарушение правил пребывания в республике. Об этом сообщает РИА Новости.
"Статью 224 Уголовного кодекса Республики Узбекистан исключить", — говорится в тексте документа.
Отсылочные нормы к этой статье также исключены из Уголовно-процессуального кодекса.
Кроме того, снижен размер административных штрафов за данное нарушение — от 5 до 20 минимальных размеров зарплаты (от 115 до 460 долларов). Ранее размер штрафа составлял от 50 до 100 МЗП (от 1,15 до 2,3 тысячи долларов). В соответствии с поправками, иностранцы, нарушившие правила пребывания в РУз, смогут оплатить штраф прямо на месте пересечения границы — в аэропорту, на вокзале.