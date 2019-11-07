В Ташкенте откроют международный университет - постановление

Обучение будет проходить на узбекском, русском и английском языках на платно-контрактной основе с учетом требований государственных образовательных стандартов Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 7 ноя - Sputnik. Принято постановление правительства, которое предусматривает оказание образовательных услуг в сфере дошкольного, общего среднего и высшего образования в Ташкенте на базе негосударственной образовательной организации Tashkent education, сообщает пресс-служба Минюста.

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Для реализации задач образовательной организации учреждены:

- негосударственная дошкольная образовательная организация Tashkent kindergarten;

- международная общеобразовательная школа School of Tashkent;

- международный университет Tashkent International University.

Обучение в данных образовательных организациях осуществляется на узбекском, русском и английском языках на платно-контрактной основе с учетом требований государственных образовательных стандартов Узбекистана.

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Образовательный процесс начинается с 2020-2021 учебного года.

Деятельность этих организаций финансируется за счет средств компании Velocius Ltd (Великобритания), поступающих от оплаты за обучение, спонсорских пожертвований и других источников, не запрещенных законодательством.