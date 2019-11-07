Почти 5 000 человек получили гражданство Узбекистана с начала года

За 10 месяцев 2019-го сотрудниками Главного управления миграции и управления оформления гражданства МВД Узбекистана были оформлены и вручены биометрические паспорта 847 317 гражданам.

ТАШКЕНТ, 7 ноя - Sputnik. На пресс-конференции с участием сотрудников управления миграции и регистрации граждан Министерства внутренних дел Узбекистана и других соответствующих ведомств и организаций журналистам рассказали о порядке миграции и регистрации граждан в стране. Проинформировали также о новостях и изменениях в этой области, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Как отметили на встрече, с начала года в республике получили паспорта Узбекистана более 4 950 лиц без гражданства.

Также за 10 месяцев 2019-го сотрудниками Главного управления миграции и управления оформления гражданства МВД Узбекистана были оформлены и вручены биометрические паспорта 847 317 гражданам, 781 376 граждан страны получили биометрические паспорта для выезда за границу.

И ещё одна важная цифра: постоянную прописку в Ташкенте получили 32 380 человек, в столичном регионе - 7 462.