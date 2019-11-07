18:05 07 Ноября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB149.13
  • EUR10570.21
  • USD9467.27
Поиск
Паспорт гражданина Узбекистана

В Узбекистане планируют изменить порядок получения прописки

© Sputnik / Вадим Шекун
Общество
Получить короткую ссылку
103 0 0
Sputnik Узбекистан

В Ташкенте в четверг проходит пресс-конференция на тему "Осуществляемые меры в сфере упорядочения миграции и регистрации граждан в органах внутренних дел".

ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. В Узбекистане с появлением ID-карт и постепенной заменой паспортов на них планируется пересмотреть порядок получения прописки, заявил представитель МВД республики Руслан Каримов на пресс-конференции в Ташкенте. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В настоящее время изучается возможность введения изменений, отметил Каримов. 

"Дополнительная информация появится позднее", — сказал он.

Напомним, появление ID-карт и поэтапная замена паспортов на них отложены до 2021 года.

ID-карта будет содержать единый номер идентификации каждого гражданина страны, его персональные данные для установления личности при получении государственных услуг.

Теги:
прописка, Регистрация, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Чулки и красотки: горячие фотографии с показа нижнего белья
Делегацию НАТО эвакуировали с конференции по безопасности в Грузии – видео
Нападение вооруженной группы на погранзаставу Ишкобод
Атака боевиков на погранпост "Ишкобод": цифры и факты

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться