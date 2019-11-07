В Узбекистане планируют изменить порядок получения прописки

ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. В Узбекистане с появлением ID-карт и постепенной заменой паспортов на них планируется пересмотреть порядок получения прописки, заявил представитель МВД республики Руслан Каримов на пресс-конференции в Ташкенте. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В настоящее время изучается возможность введения изменений, отметил Каримов.
"Дополнительная информация появится позднее", — сказал он.
Напомним, появление ID-карт и поэтапная замена паспортов на них отложены до 2021 года.
ID-карта будет содержать единый номер идентификации каждого гражданина страны, его персональные данные для установления личности при получении государственных услуг.