При каких заболеваниях ученики освобождаются от экзаменов в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 8 ноя - Sputnik. В Узбекистане был расширен перечень заболеваний, при которых ученики освобождаются от экзаменов, сообщает Norma.uz.
Освобождение школьников от итоговой государственной аттестации, дают, помимо прочих 55, еще при четырех заболеваниях:
- муковисцидоз, смешанная форма, тяжелое течение (шифр заболевания Е84);
- плеврит (J90-K94);
- неспецифический язвенный колит (стадия обострения, К51);
- цирроз печени (стадия декомпенсации, К74.6).
Напомним, что на данный момент в Узбекистане разрабатывается перечень медицинской помощи, оказываемой населению за счет государства.
При каких заболеваниях в Узбекистане лечение оказывается бесплатно >>
В списке есть заболевания детей до 18 лет — муковисцидоз, атопический дерматит, различные формы церебрального паралича, онкологические, дерматовенерологические и эндокринные заболевания, фтизиатрия и пульмонология, а также заболевания беременных женщин с патологией.