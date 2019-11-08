При каких заболеваниях ученики освобождаются от экзаменов в Узбекистане

Помимо прочих 55 болезней, в новый список добавилось еще четыре заболевания: муковисцидоз, плеврит, язвенный колит и цирроз печени.

ТАШКЕНТ, 8 ноя - Sputnik. В Узбекистане был расширен перечень заболеваний, при которых ученики освобождаются от экзаменов, сообщает Norma.uz.

Освобождение школьников от итоговой государственной аттестации, дают, помимо прочих 55, еще при четырех заболеваниях:

- муковисцидоз, смешанная форма, тяжелое течение (шифр заболевания Е84);

- плеврит (J90-K94);

- неспецифический язвенный колит (стадия обострения, К51);

- цирроз печени (стадия декомпенсации, К74.6).

Напомним, что на данный момент в Узбекистане разрабатывается перечень медицинской помощи, оказываемой населению за счет государства.

При каких заболеваниях в Узбекистане лечение оказывается бесплатно >>

В списке есть заболевания детей до 18 лет — муковисцидоз, атопический дерматит, различные формы церебрального паралича, онкологические, дерматовенерологические и эндокринные заболевания, фтизиатрия и пульмонология, а также заболевания беременных женщин с патологией.