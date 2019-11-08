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Суда проходят под аркой Крымского моста после возобновления судоходства в Керченском проливе. 25 ноября Керченский пролив, соединяющий Черное и Азовское моря, закрыли для прохода гражданских судов в целях безопасности из-за провокации кораблей украинских ВМС.

Стартовала продажа билетов на поезда в Крым из Москвы и Петербурга

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Общество
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Тема:
Строительство Крымского моста (12)
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Sputnik Узбекистан

Первый поезд из Северной столицы России отправится в Севастополь 23 декабря. Ему предстоит преодолеть 2,7 тысячи километров. Время в пути составит 43,5 часа.

ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Началась продажа билетов на пассажирские поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым, которые начнут ходить по новому мосту в конце декабря. Об этом сообщили РИА Новости в компании-операторе перевозок "Гранд Сервис Экспресс".

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Отмечается, что билеты можно купить на новом сайте https://grandtrain.ru и в мобильном приложении "ГСЭ Билеты", а также в железнодорожных кассах по всей стране.

Первый поезд из Северной столицы России отправится в Севастополь 23 декабря (№7/8). Отправление с Московского вокзала запланировано на 14.00 по московскому времени. 

Поезду предстоит преодолеть 2,7 тысячи километров. Время в пути составит 43,5 часа. Всего на этот маршрут выйдут пять одноэтажных поездов, состоящих из купейных и плацкартных вагонов.

Четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ будут курсировать из Москвы до Симферополя и обратно (№27/28). Старт движения запланирован на 24 декабря. Первая "Таврия" из Москвы отправится с Казанского вокзала в 23.45 по московскому времени. Путь длиной в две тысячи километров займет 33 часа.

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Проезд из Москвы в Симферополь в вагоне купе стоит от 2 966 рублей, в СВ — от 9 952 рублей. Билет из Петербурга в плацкарте можно купить по цене от 3 500 рублей, в купе — от 3 906 рублей.

Компания "Гранд Сервис Экспресс" была создана в 2002 году, она специализируется на железнодорожных пассажирских перевозках повышенной комфортности, в том числе на одном из самых популярных в России маршрутах Москва — Санкт-Петербург.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина 19 километров. Автомобильная часть уже открыта.

Тема:
Строительство Крымского моста (12)
Теги:
Россия, движение поездов, Поезд, Крымский мост, Крым



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