Отказали в гражданстве Узбекистана: что делать

Ситуация с получением узбекского паспорта меняется в лучшую сторону. В частности, с 2017 года до настоящего времени документ выдали более чем восьми тысячам человек.

ТАШКЕНТ, 8 ноя – Sputnik. За десять месяцев 2019-го 4 951 человек без гражданства получил узбекские паспорта. При этом 578 желающим было отказано, заявил первый заместитель начальника Главного управления миграции и оформления гражданства МВД Узбекистана Нодир Зияев на пресс-конференции в Ташкенте. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Отказано было по разным причинам", — сказал представитель МВД.

По его словам, "отказ не означает, что предоставление гражданства полностью приостановлено". Зияев порекомендовал подать документы через год.

По данным МВД, с 1991 по 2007 годы гражданство Узбекистана получили 482 человека. После этого до декабря 2016-го его не предоставляли.

Однако ситуация меняется. С 2017 года до настоящего времени узбекские паспорта получили более восьми тысяч человек.

"Все это делается по инициативе нашего уважаемого президента", — подчеркнул Зияев.

В настоящее время в Узбекистане находятся 49 228 человек без гражданства.