Отказали в гражданстве Узбекистана: что делать

ТАШКЕНТ, 8 ноя – Sputnik. За десять месяцев 2019-го 4 951 человек без гражданства получил узбекские паспорта. При этом 578 желающим было отказано, заявил первый заместитель начальника Главного управления миграции и оформления гражданства МВД Узбекистана Нодир Зияев на пресс-конференции в Ташкенте. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
"Отказано было по разным причинам", — сказал представитель МВД.
По данным МВД, с 1991 по 2007 годы гражданство Узбекистана получили 482 человека. После этого до декабря 2016-го его не предоставляли.
Однако ситуация меняется. С 2017 года до настоящего времени узбекские паспорта получили более восьми тысяч человек.
"Все это делается по инициативе нашего уважаемого президента", — подчеркнул Зияев.
В настоящее время в Узбекистане находятся 49 228 человек без гражданства.