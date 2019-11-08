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Строительство новых домов в Гулистане

Будет введен новый способ управления многоквартирными домами

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Общество
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Sputnik Узбекистан

Кабинет министров до 1 мая 2020 года проведет правовой эксперимент по апробации норм данного закона при управлении многоквартирными домами в Яккасарайском районе Ташкента, городах Джизак и Маргилан.

ТАШКЕНТ, 8 ноя - Sputnik. В законе раскрыты такие понятия, как многоквартирный дом, общее имущество, приводит сведения пресс-служба Минюста.

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Пресс-служба президента Узбекистана
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В частности, многоквартирный дом – это совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к многоквартирному дому, либо в помещения общего пользования в таком доме.

В соответствии с законом, способ управления многоквартирным домом определяется общим собранием собственников помещений многоквартирного дома.

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Управление многоквартирным домом может осуществляться:
- непосредственно собственниками помещений;
- юридическим лицом – управляющей организацией или физическим лицом (индивидуальным предпринимателем), – управляющим на основании договора;
- товариществом собственников жилья – некоммерческой организацией, объединяющей собственников жилых и нежилых помещений в одном или нескольких компактно расположенных многоквартирных домах.

Работа лифта в одном из домов
© Sputnik / Владимир Федоренко
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Также, согласно закону, общее имущество принадлежит собственникам помещений на праве общей долевой собственности.

Не подлежит отчуждению либо передаче в пользование одному или нескольким собственникам общее имущество, если это ограничивает других собственников в реализации их прав собственности.

Кабинет министров до 1 мая 2020 года проведет правовой эксперимент по апробации норм данного закона при управлении многоквартирными домами в Яккасарайском районе Ташкента, городах Джизак и Маргилан.

По итогам этого эксперимента до 1 июня 2020-го в Законодательную палату будут внесены предложения по дальнейшему совершенствованию норм документа и его применению в других регионах республики.

Закон вступает в силу с 1 августа 2020 года.

Теги:
Маргилан, Джизак, Ташкент, Минюст Узбекистана, Президент, закон, квартира, дом



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