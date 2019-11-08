Нарушителям не скрыться: в РФ ужесточат контроль за иностранцами на дорогах

ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik, Мария Науменко. В России готовят систему неотвратимости наказания для иностранных нарушителей Правил дорожного движения (ПДД). По данным газеты "Коммерсантъ", при выезде из РФ автомобили могут начать проверять на наличие штрафов, а на границе со странами Евразийского экономического союза установят камеры для фиксации госномеров. На данный момент в Москве выписывается только 1% штрафов от всех зафиксированных правонарушений иностранными водителями. "Дорожная карта" со списком мер по исправлению ситуацию уже разработана и находится на рассмотрении правительства РФ.

В проекте "дорожной карты" Министерства внутренних дел РФ учтены предложения Министерства транспорта, Министерства финансов, Федеральной таможенной службы, правительства Москвы и других профильных ведомств. К 1 февраля 2020 года приграничные пункты пропуска со странами ЕАЭС оборудуют камерами, которые будут фиксировать номера въезжающих в РФ автомобилей, отмечает "Коммерсантъ". Эти данные будут переправляться в информационную систему Федеральной таможенной службы, а оттуда — в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения.

Кроме того, при выезде из России все машины с иностранными номерами предлагается проверять на наличие неоплаченных штрафов. Если нарушения есть, то машину могут задержать на границе, разместить на специальной стоянке, поставить на колеса блокираторы.

Документ должен подписать заместитель председателя правительства России Максим Акимов. Представитель вице-премьера подтвердили Sputnik, что проект "дорожной карты" находится в аппарате правительства России, сейчас он "изучается и анализируется".

К 1 февраля следующего года Министерство экономического развития, МВД, Министерство транспорта должны договориться со странами-членами ЕАЭС об обмене данными о временно ввезенных транспортных средствах.

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы сообщили Sputnik, что по их предложению к "дорожной карте" добавили еще один вид нарушения ПДД иностранцами — это невнесение средств за платную городскую парковку. Это один из частых видов нарушений среди водителей транспортных средств с иностранными номерами, отметили в ЦОДД.

"Дополнительно было предложено проработать вопросы взаимодействия между Министерствами внутренних дел стран участников Евразийского экономического союза по обмену данными водителей. В настоящий момент в столице выписывается всего 1% штрафов от всех зафиксированных правонарушений иностранными водителями. Мы считаем, что это недопустимо", — подчеркнули в пресс-службе ЦОДД Правительства Москвы.

Также в ЦОДД добавили, что в Москве с начала года задержали и отправили на специализированные стоянки 2078 автомобилей с иностранными номерами. Водители оставляли их под запрещающими остановку и стоянку знаками, создавая аварийные ситуации и затруднения движения.

В СМИ со ссылкой на московские власти отмечали, что в столице РФ лидеры по числу нарушений среди иностранцев — водители с машинами из Армении, Молдовы, Украины и Беларуси.

Ситуация с неуплатой штрафов за нарушения ПДД водителями автомобилей с иностранными номерами обсуждалась летом на заседании Государственного совета РФ. По его итогам президент России Владимир Путин поручил до 1 февраля 2020 года "принять меры по обеспечению неотвратимости наказания иностранных граждан и иностранных перевозчиков".