Сегодня в Ташкенте часть улиц закроют из-за веломарафона

ТАШКЕНТ, 9 ноя - Sputnik. Сегодня, 9 ноября, в Ташкенте перекроют часть улиц в связи с проведением веломарафона.
"9 ноября с 14:30 до 16:00 часть улиц в Ташкенте будет закрыта для движения транспорта", - говорится в сообщении.
Улица Афросиаб — от улицы Бешагач до улицы Айбека.
Улица Шахрисабз — от улицы Айбека до проспекта Амира Темура.
Проспект Ислама Каримова — от проспекта Амира Темура до улицы Фурката.
Улица Фурката — от проспекта Ислама Каримова до улицы Бешагач.
Улица Бешагач — от улицы Фурката до улицы Афросиаб.
Напомним, в Ташкенте 9 ноября пройдет веломарафон под девизом "Роль женщин в развитии устойчивого и инклюзивного транспорта".
Веломарафон, посвященный женщинам, пройдет в Ташкенте >>
В 14.00 участники с велосипедами должны прибыть на место регистрации, после чего получат спецодежду. В 15.00 стартует марафон. Место отправления — у Ледового дворца Humo Arena.