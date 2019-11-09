Сегодня в Ташкенте часть улиц закроют из-за веломарафона

В Ташкенте 9 ноября пройдет веломарафон под девизом "Роль женщин в развитии устойчивого и инклюзивного транспорта".

ТАШКЕНТ, 9 ноя - Sputnik. Сегодня, 9 ноября, в Ташкенте перекроют часть улиц в связи с проведением веломарафона.

"9 ноября с 14:30 до 16:00 часть улиц в Ташкенте будет закрыта для движения транспорта", - говорится в сообщении.

© Пресс-служба хокимията г. Ташкент. В связи с проведением веломарафона 9 ноября часть улиц будет закрыта для движения транспорта

Улица Афросиаб — от улицы Бешагач до улицы Айбека.

Улица Шахрисабз — от улицы Айбека до проспекта Амира Темура.

Проспект Ислама Каримова — от проспекта Амира Темура до улицы Фурката.

Улица Фурката — от проспекта Ислама Каримова до улицы Бешагач.

Улица Бешагач — от улицы Фурката до улицы Афросиаб.

Напомним, в Ташкенте 9 ноября пройдет веломарафон под девизом "Роль женщин в развитии устойчивого и инклюзивного транспорта".

Веломарафон, посвященный женщинам, пройдет в Ташкенте >>

В 14.00 участники с велосипедами должны прибыть на место регистрации, после чего получат спецодежду. В 15.00 стартует марафон. Место отправления — у Ледового дворца Humo Arena.