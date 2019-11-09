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Аренда велосипедов в Узбекистане

Сегодня в Ташкенте часть улиц закроют из-за веломарафона

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан

В Ташкенте 9 ноября пройдет веломарафон под девизом "Роль женщин в развитии устойчивого и инклюзивного транспорта".

ТАШКЕНТ, 9 ноя - Sputnik. Сегодня, 9 ноября, в Ташкенте перекроют часть улиц в связи с проведением веломарафона.

"9 ноября с 14:30 до 16:00 часть улиц в Ташкенте будет закрыта для движения транспорта", - говорится в сообщении.

В связи с проведением веломарафона 9 ноября часть улиц будет закрыта для движения транспорта
© Пресс-служба хокимията г. Ташкент.
В связи с проведением веломарафона 9 ноября часть улиц будет закрыта для движения транспорта

Улица Афросиаб — от улицы Бешагач до улицы Айбека.  

Улица Шахрисабз — от улицы Айбека до проспекта Амира Темура.  

Проспект Ислама Каримова — от проспекта Амира Темура до улицы Фурката.  

Улица Фурката — от проспекта Ислама Каримова до улицы Бешагач.  

Улица Бешагач — от улицы Фурката до улицы Афросиаб.

Напомним, в Ташкенте 9 ноября пройдет веломарафон под девизом "Роль женщин в развитии устойчивого и инклюзивного транспорта". 

Веломарафон, посвященный женщинам, пройдет в Ташкенте >>

В 14.00 участники с велосипедами должны прибыть на место регистрации, после чего получат спецодежду. В 15.00 стартует марафон. Место отправления — у Ледового дворца Humo Arena.

Теги:
велосипед, Узбекистан, Узбекистан, улица, дороги, дорога, перекрытие движения, Ташкент, Ташкент



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