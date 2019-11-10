Тюрденев: Россия надеется вернуть первое место во внешнеторговом обороте РУз

В Самарканде 10-11 ноября впервые в Узбекистане проходит X конференция Валдайского клуба "Центральная Азия и Евразия: многостороннее сотрудничество перед вызовами глобального беспорядка".

ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Россия надеется вновь выйти на первое место во внешнеторговом обороте Узбекистана, заявил посол России в республике Владимир Тюрденев. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В Самарканде 10-11 ноября проходит X Азиатская конференция Валдайского клуба. Мероприятие собрало более 70 ведущих экспертов из 11 стран — России, Узбекистана, Германии, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Таджикистана, Филиппин, Швеции и Японии.

"Главные партнеры Узбекистана в торговле — Китай и Россия. Сейчас на первом месте Китай. Но мы надеемся, что вернем себе это первое место", — сказал Тюрденев в кулуарах конференции.

Sputnik / Юрий Корсунцев Посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев

По данным Госкомстата Узбекистана на конец октября, Китай вышел на первое место среди крупных стран-партнеров по импорту с долей импорта в общем объеме 20,4%, опередив Россию с долей 16,2%.

Импорт Узбекистана из Китая в январе-сентябре вырос почти в полтора раза, до 3,66 миллиарда долларов, из РФ — до 2,9 миллиарда (+10%). В тройке самых крупных импортеров остается и Южная Корея — 2 миллиарда долларов (рост в 1,64 раза).