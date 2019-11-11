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Тотальный диктант в Нукусе

Нукус вышел в финал голосования за звание столицы Тотального диктанта

Оргкомитет тотального диктанта в Каракалпакстане
Общество
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Sputnik Узбекистан

Каракалпакстан в 2019 году дебютировал в международном мероприятии. Узбекский регион проявил к акции небывалый интерес.

ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Нукус занял первое место в числе городов, которые могут стать столицей Тотального диктанта в 2020 году, следует из информации, представленной на сайте организаторов мероприятия. Столица Каракалпакстана набрала 6 985 голосов, тогда как ближайший конкурент — Санкт-Петербург — 3 564. Также в пятерке Казань (3 403 голоса), Тамбов (3 373), Вологда (3 325).

Акция Тотальный диктант в нукусском филиале ТУИТ, Республика Каракалпакстан
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Победитель станет известен в начале февраля 2020 года, а 4 апреля в избранной столице пройдет главный Тотальный диктант.

Столица акции превращается в центр притяжения всеобщего внимания СМИ и социальных сетей. Именно в этом городе будет организована главная площадка Тотального диктанта, на которой текст продиктует сам автор.

Ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих призвана привлечь людей к изучению русского языка, а также повысить грамотность. Впервые такую всеобщую письменную работу написали в 2004 году в Новосибирском государственном университете. Акция быстро стала международной и одной из самых масштабных в мире.

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В 2019 году проверить свое знание "великого и могучего" захотели 236 тысяч человек из 1200 городов в 80 странах. В 2018 году столицей акции стал Владивосток, победивший по итогам онлайн-голосования, а в 2019-м — Таллин.

Информационное агентство Sputnik Узбекистан выступает в качестве информационного партнера образовательного проекта в Каракалпакстане. Кроме того, Тотальный диктант поддержали Министерство народного образования республики, Русский культурный центр и учебные заведения региона.

Теги:
русский язык, Республика Каракалпакстан, Каракалпакстан, Нукус, Тотальный диктант



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