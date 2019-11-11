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Кадры с места нападения на погранзаставу на таджикско-узбекской границе

Холикназар: напавшие на погранпост боевики хотели попасть в Узбекистан

МВД Таджикистана
Общество
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Тема:
Нападение на погранзаставу на таджикско-узбекской границе (10)
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Sputnik Узбекистан

Инцидент на таджикско-узбекской границе произошел в ночь на 6 ноября. Вооруженная группа из 20 человек напала на погранзаставу "Ишкобод".

ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Боевики террористической организации "Исламское государство"*, которые напали на таджикский погранпост, пытались попасть на территорию Узбекистана. Об этом заявил директор общественной организации Центр по изучению Центральной Азии и Китая Худоберди Холикназар в беседе со Sputnik Таджикистан.

"ИГ* перешли границу и хотели перейти границу между Таджикистаном и Узбекистаном на пограничном посту "Ишкобод", — сказал Холикназар.

Он напомнил, что нападение на погранзаставу на таджикско-узбекской границе было совершено в преддверии заседания РАТС ШОС в Ташкенте.

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© Foto : из личного архива
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"На допросе террористы сказали, что это была их клятва новому халифу ИГИЛ*, что они хотели показать приверженность его идеям", — добавил Худоберди Холикназар.

Напомним, инцидент на таджикско-узбекской границе произошел в ночь на 6 ноября. Вооруженная группа из 20 человек напала на погранзаставу "Ишкобод". Пятнадцать из них были уничтожены, пятеро — схвачены.

По данным Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Таджикистана, напавшие оказались боевиками ИГИЛ из Афганистана. На допросе они сообщили, что прорвались в соседнюю страну с конкретным заданием: провести теракты для дестабилизации обстановки.

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Эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко назвал эту ситуацию "сенсационной": "подобного еще не было". По его словам, с территории Афганистана боевики ранее не прорывались ни в один регион Центральной Азии.

* "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) — запрещенная в РФ террористическая организация.

Тема:
Нападение на погранзаставу на таджикско-узбекской границе (10)
Теги:
Исламское государство, Боевики, Узбекистан, Таджикистан



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