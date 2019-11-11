Бывшие в употреблении: какие катера получат украинские ВМС из США

Военно-морские силы Украины сделали новый шаг в Мировой океан — 9 ноября состоялись ходовые испытания ранее доставленных из США на сухогрузе Ocean Freedom двух стареньких патрульных катеров типа Island — Р 190 "Старобельск" и Р 191 "Славянск". Плавсредства эти до списания в береговой охране США назывались Cutters Drummond и Cushing и немало повидали за 30 лет службы. Однако шести подобным "старичкам" выпала редкая удача — начать вторую жизнь в украинских ВМС. Для реализации решения США о передаче катеров Украине понадобилось более двух лет.

В Киеве считают, что отдельный украинский дивизион патрульных катеров типа Island сможет контролировать ближнюю морскую зону и даже выходить в Средиземное море для поддержки кораблей НАТО. Правда, первый же выход "Старобельска" и "Славянска" на одесский рейд омрачило заявление советника президента США по нацбезопасности Роберта О'Брайена, который заметил, что Соединенные Штаты не будут оказывать военную помощь Украине вечно, и надеются на договоренности между Киевом и Москвой.

В проекте федерального бюджета США предусмотрены средства на укрепление безопасности Украины в размере 250 миллионов долларов. Оборонный бюджет на 2018-й финансовый год предусматривал военную помощь Киеву в размере 350 миллионов долларов. За пять лет (с 2014 года) американская поддержка ВСУ превысила 1 миллиард долларов. Однако в конце сентября Вашингтон заморозил военную помощь Украине в размере 400 миллионов долларов, и подобный секвестр не обещает Киеву ничего хорошего. И все же, для начала разберемся с катерами.

Условно боевые

Береговая охрана США не является структурой Минобороны, и выполняет таможенно-полицейские функции в прибрежных водах страны. Из недавних подвигов — задержание в июне судна контрабандистов с 7 тоннами кокаина на борту.

Правоохранительный акцент службы заведомо ограничивает тактико-технические характеристики плавсредств Береговой охраны. Дальние походы и морские сражения катерам типа Island могут только сниться. Собственно, поэтому будущий "океанский флот" Украины прибыл из США в Одесский порт "верхом" на сухогрузе.

Корабли ближней морской зоны (удаление от родных берегов до 500 миль), прежде всего, обеспечивают благоприятный оперативный режим развертывания основных сил своего флота — ракетных кораблей и подводных лодок. Придают боевую устойчивость корабельным ударным группам (препятствуют действиям противника на воде и под водой). Подобные задачи непосильны для маленьких, практически безоружных патрульных катеров, корпуса которых трескались на высоких скоростях в ходе испытаний после программы модернизации.

Island имеет водоизмещение 169 тонн, длину 34 метра и ширину — 6,4 метра, максимальную скорость — около 28 узлов, экипаж 16 человек, автономность — до 5 суток. Изначально катер вооружен 25-мм автоматической артиллерийской установкой Mk 38 Mod 0 Bushmaster и двумя 12,7-мм пулеметами М2НВ. Имеет на борту не самую современную РЛС AN/SPS-73 и надувную моторную лодку. Этой комплектации вполне достаточно для пресечения незаконной миграции или наркотрафика в территориальных водах США. Контролировать шестью катерами Island ближнюю черноморскую зону и еще "поддерживать" НАТО в Средиземном море — ненаучная и невоенная фантастика.

Даже с учетом гипотетической установки минно-тральных модулей и несуществующих для Island противокорабельных ракетных комплексов, чрезвычайно сложной замены комплекса радиотехнического оснащения, активность патрульных катеров будет выглядеть совершенно бессмысленной на фоне современного Черноморского флота России.

Условно бесплатные

Военно-морские силы Украины ударных кораблей в своем составе практически не имеют. Серьезных планов кораблестроения тоже нет. Единственный фрегат "Гетман Сагайдачный", кажется, никогда не выйдет из ремонта. Дивизион антикварных катеров Island при любых раскладах погоды не сделает. Американские подарки сгодятся только для мелких провокаций, хотя денег из украинского бюджета съедят немало.

Подаренные Соединенными Штатами два патрульных катера Island обошлись украинскому бюджету в 10 миллионов долларов — по 5 миллионов за каждый (с учетом расконсервации, технического обслуживания, дооборудования и обучения экипажей ВМСУ).

Очевидно, за оставшиеся четыре катера Киеву придется заплатить еще 20 миллионов долларов. При этом плавсредства останутся старыми, ненадежными, опасными для экипажей, ведь они списаны из-за дефектов корпуса в 2017 году, а последний доковый ремонт проходили пятью годами ранее.

По-хорошему, подобный хлам надо отправлять "на иголки". Предприимчивые американцы не желают тратиться на утилизацию, и научились по демпинговым ценам "впаривать" списанное военное имущество союзникам. В 2015 году три катера Island приобрел Пакистан, через год — два катера ушли в Грузию, в 2017-м — пару "Айлендов" получила Коста-Рика.

Холуйским присутствием в кильватере ежегодных антироссийских учений по стандартам НАТО Sea Breeze или "донашиванием" плавсредств Береговой охраны США военно-морские подвиги не совершаются. Благосклонность Вашингтона "младшие партнеры" могут потерять в любой момент (вспоминаем сирийских курдов). И только добрососедские отношения с Россией защищают надежнее любого оружия.