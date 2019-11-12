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На дорогах Кыргызстана разрешили двигаться со скоростью 110 км/ч

© Foto: dangquocbuu
Общество
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Sputnik Узбекистан

Речь идет об автомагистралях, где ранее было разрешено движение со скоростью не более 90 километров в час. 

ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. В Кыргызстане легковым автомобилям разрешили двигаться по некоторым трассам со скоростью не более 110 километров, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на постановление правительства страны.

Отмечается, что речь идет об автомагистралях, где ранее было разрешено движение со скоростью не более 90 километров в час. 

"Легковым автомобилям на отдельных участках дорог, где дорожные условия обеспечивают безопасное движение (разрешается скорость. — Прим. ред.) не более 110 километров в час (с установкой соответствующего знака 3.24)", — говорится в документе.

Постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

В Центральной Азии рекордсменом скоростного режима остается Казахстан. Там скорость на автомагистрали не должна превышать 140 километров в час, в Таджикистане — до 110 километров в час. В Узбекистане же придерживаются общих правил, не создавая водителям на автомагистрали "особых условий": скорость в республике не должна превышать 100 километров в час.

Теги:
автомобилисты, автомобили, скорость, Кыргызстан



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