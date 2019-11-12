ООН займется реформированием соцзащиты в Узбекистане

Совместная программа с бюджетом в $2 млн является одним из 24 проектов, финансируемых ООН. Она будет реализована в течение следующих двух лет.

ТАШКЕНТ, 12 ноя - Sputnik. Заместитель премьер-министра республики Азиз Абдухакимов и постоянный представитель ООН в Узбекистане Хелена Фрейзер подписали соглашение о реализации совместной программы по социальной защите. Документ определяет приоритетные направления данной работы, сообщили в представительстве ООН в Узбекистане.

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ООН и правительство Узбекистана договорились совместно реализовать программу реформирования системы социальной защиты. Она предполагает обеспечение доступности качественных социальных услуг для всех граждан республики. Программа будет сосредоточена на следующих трех приоритетных областях:

- содействие институциональной реформе для решения проблемы фрагментации функций социальной защиты в различных министерствах и ведомствах путем создания единого государственного органа по социальной защите;

- разработка комплексной национальной стратегии социальной защиты в соответствии с международными стандартами;

- пилотирование интегрированного подхода "пособия + услуги" для предоставления социальной защиты лицам с инвалидностью. В сочетании с ратификацией Конвенции о правах лиц с инвалидностью и введением Международной классификации функционирования совместная программа будет способствовать более полной реализации прав и существенному улучшению жизни людей с инвалидностью.

Совместная программа с бюджетом в $2 млн является одним из 24 проектов, финансируемых ООН. Она будет реализована в течение следующих двух лет.

Программа будет осуществляться во взаимодействии с Кабинетом министров, Генеральной прокуратурой, различными министерствами и организациями гражданского общества. Три агентства ООН – Международная организация труда (МОТ), Программа развития ООН (ПРООН) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) - будут поддерживать реализацию данной программы.