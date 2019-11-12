В Ташкенте начнут курсировать еще десять электробусов

Сейчас по улицам столицы в тестовом режиме ездит один электроавтобус. Специалисты уже подтвердили преимущество данного вида транспорта перед другим общественным транспортом.

ТАШКЕНТ, 12 ноя - Sputnik. В Ташкенте в скором времени количество электробусов увеличится до десяти. Об этом стало известно в ходе переговоров хокима Ташкента Джахонгира Артикходжаева и постоянного представителя Программы развития ООН в Ташкенте Матильды Димовски.

Когда именно электробусы будут введены в эксплуатацию, не уточняется.

Первый электробус, произведенный белорусской компанией "Белкоммунмаш", был доставлен в Ташкент в начале сентября. Сейчас транспорт курсирует по столице в тестовом режиме по маршруту №41.

Как заявили в ОА "Тошшахартрансхизмат", электробус уже продемонстрировал свою экономическую эффективность перед другими видами общественного транспорта. В частности, специалисты отметили, что электробус требует гораздо меньше топлива, нежели его аналоги.

В ходе тестирования автобуса особое внимание уделялось тому, как транспорт справится с экстремальным климатом Ташкента.

Как рассказал ведущий инженер предприятия "Белкоммунмаш" Сергея Санкевича, благодаря оснащенности тремя кондиционерами транспорт успешно выдержал жару в +37 градусов.

По его словам, время полной зарядки накопителей составляет 6-7 минут. Она осуществляется на конечных пунктах. На одной зарядке автобус способен гарантированно проехать 20 километров. За день электробус осуществляет до 15 рейсов. Его салон оборудован мощной системой кондиционирования, что немаловажно для солнечного Ташкента.

К 2020 году столичная администрация на основе совместного проекта с Глобальным экологическим фондом ООН планирует приобрести дополнительно 20 электробусов для города.