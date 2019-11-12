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Мужчина закрывает портфель

У департамента по развитию госязыка появился руководитель

Sputnik / Дмитрий Астахов
Общество
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (332)
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Sputnik Узбекистан

До назначения Киргизбаев был председателем Комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса по вопросам науки, образования, культуры и спорта.

ТАШКЕНТ, 12 ноя - Sputnik. Заведующим Департаментом по развитию государственного языка назначен Абдугаппор Киргизбаев, ранее работавший главой Комитета по вопросам науки, образования, культуры и спорта.

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Об этом сообщает пресс-служба Минюста страны.

Напомним, что в структуре Кабинета министров образован Департамент по развитию государственного языка. Одной из основных его задач является осуществление мониторинга за соблюдением законодательства о государственном языке, внедрение эффективных форм общественного контроля в данной сфере.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (332)
Теги:
Узбекистан, Президент, Постановление, назначение, узбекский язык



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