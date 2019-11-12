У департамента по развитию госязыка появился руководитель

До назначения Киргизбаев был председателем Комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса по вопросам науки, образования, культуры и спорта.

ТАШКЕНТ, 12 ноя - Sputnik. Заведующим Департаментом по развитию государственного языка назначен Абдугаппор Киргизбаев, ранее работавший главой Комитета по вопросам науки, образования, культуры и спорта.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста страны.

Напомним, что в структуре Кабинета министров образован Департамент по развитию государственного языка. Одной из основных его задач является осуществление мониторинга за соблюдением законодательства о государственном языке, внедрение эффективных форм общественного контроля в данной сфере.