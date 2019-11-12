Рынок наружной рекламы в Узбекистане ждут изменения

Планируется, что хокимияты будут проводить системный мониторинг объектов внешней рекламы и выявлять факты незаконного ее размещения.

ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. В настоящее время в Узбекистане готовятся к принятию новые нормативно-правовые акты, которые регулируют рынок наружной рекламы в стране, сообщили в Антимонопольном комитете.

Действующий закон "О рекламе", принятый в 1998 году, устарел. Подготовлена и передана на рассмотрение в Кабинет министров его новая редакция, соответствующая требованиям времени. Кроме того, подготовлен проект постановления Кабмина "Об упорядочении рынка внешней рекламы", который предусматривает проведение мониторинга и аудита рынка внешней рекламы, а также предотвращение незаконной рекламы.

В проекте закона "О рекламе" установлены общие и специальные требования к ней. В частности, введены новые запреты и ужесточены требования к защите несовершеннолетних при производстве, распространении, размещении рекламы.

Расширен перечень требований к рекламе отдельных видов товаров (лекарственных средств, биологически активных и пищевых добавок, продуктов детского питания, алкоголя, табака, табачных изделий, кальянов и электронных сигарет, пиротехнических средств, оружия и продукции военного назначения).

Определена ответственность и санкции юридических лиц за нарушение законодательства о рекламе.

Напомним, что с целью обеспечения прозрачности системы и доступности вхождения на рынок новых субъектов в августе прошлого года было принято постановление Кабмина "О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности в области размещения внешней рекламы".

Документом был осуществлен ряд нововведений. В частности, составление списков новых мест (раньше субъекты искали их самостоятельно), предоставление права на сооружение объектов (конструкций) внешней рекламы через открытые электронные аукционы (раньше могли отказать без всяких причин или давали разрешение за "отдельную плату"), выдача права на сооружение объектов (конструкций) внешней рекламы на земельных участках сроком до 10 лет, на зданиях и сооружениях государственной собственности — до 5 лет (раньше срок не указывался и в любой момент мог аннулироваться со стороны хокимиятов).

Проектом нового постановления Кабмина "Об упорядочении рынка внешней рекламы" предусмотрено проведение мониторинга и аудита рынка внешней рекламы, пути предотвращения или узаконивания незаконной рекламы. Так, правительственным решением предлагается утвердить порядки:

сооружения объектов (конструкций) внешней рекламы, в том числе на фасадах и внешних конструкциях зданий, а также допустимые типы и виды, дизайнерские решения и размеры рекламных объектов (конструкций), с учетом категорий городов или зон городов, определяемых по социально-общественной активности, историко-культурной ценности;

формирования списков земельных участков, зданий и сооружений государственной собственности, предоставляемых для сооружения объектов «конструкций» внешней рекламы, с учетом их количества, размеров и в соответствии с категорией городов или зон городов;

предоставления права на сооружение объектов (конструкций) внешней рекламы на земельных участках, зданиях и сооружениях государственной собственности посредством электронных аукционов, с определением понятия «внешняя реклама»;

определения размеров платежей за установленные объекты (конструкции) внешней рекламы, в том числе ежемесячных платежей вне зависимости от наличия размещения социальной или коммерческой рекламной информации, а также дифференцированных размеров сборов за право размещения внешней рекламы;

а также технический регламент безопасности объектов (конструкций) внешней рекламы и нормативы установки объектов (конструкций) внешней рекламы из расчета допустимого количества рекламных конструкций на определенной площади.

Хокимияты районов (городов) будут проводить системный мониторинг объектов (конструкций) внешней рекламы и выявлять факты незаконного ее размещения.

Кроме того, в проекте предусмотрено создание специальных рабочих групп по инвентаризации всех имеющихся объектов (конструкций) внешней рекламы на соответствие новым требованиям.

В частности, по результатам инвентаризации комиссия обеспечит:

выдачу заключений о соответствии размещенных объектов (конструкций) внешней рекламы действующим нормативам размещения объектов (конструкций) внешней рекламы;

аннулирование в судебном порядке паспортов, свидетельств, разрешений и иных правоустанавливающих документов на размещенные объекты (конструкции) внешней рекламы, не соответствующих требованиям настоящего постановления, в том числе полученных с использованием подложных документов.

Какие места будут реализовываться на аукционах?

Аукцион будет проводиться исключительно для распределения новых мест. Эти требования не будут касаться старых мест. Кроме того, участник аукциона уже будет знать, какие типы конструкций он имеет право устанавливать.

Все конструкции, в том числе светодиодные экраны, должны отвечать действующим нормативам правил безопасности дорожного движения и не должны мешать законному отдыху граждан.

С июня 2018 года размещение рекламы на внешних источниках осуществляется без получения каких-либо согласований. Как уточнили в Антимонопольном комитете, ни одно средство распространения рекламы не получало необходимое разрешение.

Только эскизы наружной рекламы были одобрены компетентными специалистами государственных и негосударственных органов. При этом на практике зачастую эскизы держались месяцами, якобы на проверку личностей рекламируемых.