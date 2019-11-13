19:14 13 Ноября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB148.82
  • EUR10455.03
  • USD9490.77
Поиск
Вручение дипломов с отличием выпускникам. Архивное фото

Международный фармацевтический университет откроется в Узбекистане

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
Получить короткую ссылку
77 0 0
Sputnik Узбекистан

При лаборатории будущего вуза, который является узбеко-британским проектом, будут проводиться научные исследования. Запланирован трансфер технологий и знаний в фармацевтическую промышленность республики.

ТАШКЕНТ, 13 ноя - Sputnik. Агентство по развитию фармацевтической промышленности при Министерстве здравоохранения Узбекистана посетило Великобританию для налаживания сотрудничества с британскими фармацевтическими организациями и образовательными учреждениями, сообщает ИА «Дунё».

делегация Ру в Великобритании
© ИА Дунё
Узбекская делегация в британском вузе

В Наманганском госуниверситете открылся медицинский факультет

Состоялись встречи с руководством Королевского фармацевтического общества, университетов Де Монфорт, Сандерленд, Данди и Лондонского университетского колледжа.

Обсуждены планы по созданию в Узбекистане Международного фармацевтического университета со своим кампусом и научно-техническим парком, а также лабораторией, где планируется разработка новых и востребованных на рынке лекарственных средств вплоть до их промышленного производства. Проект будет реализован в течение ближайших трех лет.

С руководством университетов Де Монфорт, Сандерленд, Данди и Лондонским университетским колледжем была достигнута договоренность о создании в последующем узбекско-британского фармацевтического вуза и научного парка.

Теги:
Великобритания, научные исследования, университеты, Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, вузы, фармацевтика



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Камила Морроне
Главный сердцеед Голливуда: девушки Леонардо Ди Каприо
Хабиб Нурмагомедов дал советы по воспитанию детей – видео
Военное сотрудничество России и Узбекистана
Военное сотрудничество Узбекистана и РФ в цифрах

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться