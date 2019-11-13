Международный фармацевтический университет откроется в Узбекистане

При лаборатории будущего вуза, который является узбеко-британским проектом, будут проводиться научные исследования. Запланирован трансфер технологий и знаний в фармацевтическую промышленность республики.

ТАШКЕНТ, 13 ноя - Sputnik. Агентство по развитию фармацевтической промышленности при Министерстве здравоохранения Узбекистана посетило Великобританию для налаживания сотрудничества с британскими фармацевтическими организациями и образовательными учреждениями, сообщает ИА «Дунё».

© ИА Дунё Узбекская делегация в британском вузе

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Состоялись встречи с руководством Королевского фармацевтического общества, университетов Де Монфорт, Сандерленд, Данди и Лондонского университетского колледжа.

Обсуждены планы по созданию в Узбекистане Международного фармацевтического университета со своим кампусом и научно-техническим парком, а также лабораторией, где планируется разработка новых и востребованных на рынке лекарственных средств вплоть до их промышленного производства. Проект будет реализован в течение ближайших трех лет.

С руководством университетов Де Монфорт, Сандерленд, Данди и Лондонским университетским колледжем была достигнута договоренность о создании в последующем узбекско-британского фармацевтического вуза и научного парка.