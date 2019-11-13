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Статуя богини правосудия

На одного узбекского адвоката приходится более 8 тысяч граждан

© pixabay
Общество
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Sputnik Узбекистан

Адвокатам Узбекистана позволено направлять зарубежные запросы напрямую. При этом им придется подтверждать свой адвокатский статус посредством экзаменов каждые 6 месяцев.

ТАШКЕНТ, 13 ноя - Sputnik. Вопросы расширения независимости адвокатов и повышения эффективности узбекского института адвокатуры были обсуждены в Ташкенте. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции.

За прошедший год в Узбекистане внедрена практика оказания бесплатной добровольной юридической помощи (pro bono) лицам, нуждающимся в социальной защите.

Приостановление и прекращение действия адвокатской лицензии теперь возможно лишь с постановления суда. Как результат, за прошедшие полгода было отозвано в 2,3 раза больше лицензий в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Для получения лицензии теперь достаточно предоставить паспорт и заявление, а также оплатить пошлину, которая снижена вдвое. И осуществить все это можно в электронном формате.

Также выяснилось, что в Узбекистане на одного адвоката приходится 8 250 граждан. Для сравнения в США этот показатель равен 256 человек, в Италии - 260, Германии - 500, Франции - 1 403 и в Казахстане - 4 000 человек на адвоката. 

Экзамены на получение адвокатского статуса проводятся в сети "Интернет", при этом частота сдачи экзамена увеличена вдвое. Повторно экзамен на подтверждение статуса потребуется сдавать каждые 6 месяцев.

Узбекским адвокатам теперь также позволено направлять зарубежные запросы как напрямую, так и посредством уполномоченных органов.

Теги:
Узбекистан, граждане, Минюст Узбекистана, адвокат



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