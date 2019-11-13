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Улугбек Иноятов - Министр Народного образования

В НДПУ объяснили слова Иноятова о содержании большой семьи на 2,5 млн сумов

Международный пресс-клуб
Общество
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Sputnik Узбекистан

Ранее слова главы НДПУ вызвали шквал эмоций у пользователей в социальных сетях. Многие стали критиковать экс-министра за то, что он далек от жизни народа.

ТАШКЕНТ, 13 ноя - Sputnik. В Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ) впервые прокомментировали скандальное высказывание своего главы и экс-министра народного образования республики Улугбека Иноятова о размере прожиточного минимума для большой семьи.

"Улугбек Ильясович, лидер нашей политической партии, не имел в виду все расходы на одну семью, выразив мнение, что 2,5 млн будет достаточно для семьи из пяти человек только на продукты питания", - пояснил заведующий сектором Центрального Совета НДПУ Равшан Хомитов во время заседания в Международном пресс-центре ЦИК.

Ранее Иноятов в эфире передачи "Демократические дебаты" заявил, что зарплаты в размере 2,5 млн сумов в месяц вполне достаточно, чтобы прокормить семью из пяти человек в Ташкенте.

Пользователи раскритиковали экс-министра и подчеркнули, что он далек от жизни народа. Как показали результаты опросов в соцсетях, для жизни такой большой семьи в столице необходимо зарабатывать 5-7 млн сумов в месяц.

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Теги:
семья, зарплата, НДПУ, Улугбек Иноятов



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