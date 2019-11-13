Uzbekistan Airways признана одной самых пунктуальных авиакомпаний

Это не первый раз, когда национальный авиаперевозчик занимает лидирующие позиции в подобном рейтинге. До этого UzAirways признавалась самой пунктуальной авиакомпанией по версии московского аэропорта Внуково.

ТАШКЕНТ, 13 ноя - Sputnik. Uzbekistan Airways вошла в тройку лидеров рейтинга самых пунктуальных авиакомпаний, составленном Международным аэропортом им. Гейдара Алиева (Азербайджан) по итогам октября 2019 года.

Отмечается, что национальный авиаперевозчик выполнил по расписанию не менее 90% рейсов из главного аэропорта Азербайджана. Аналогичные результаты показали авиакомпании Qatar Airways, Aeroflot, Air Arabia и МАУ (Ukraine International).

Самый высокий процент пунктуальности – 100% - продемонстрировали национальный авиаперевозчик ОАЭ Etihad Airways, а также китайская авиакомпания China Southern.

Uzbekistan Airways неоднократно признавалась лучшей авиакомпанией по различным критериям.

Так, в июне UzAirways в очередной раз стала лидером рейтинга зарубежных авиаперевозчиков с самым вкусным питанием на борту, а в мае одержала победу в номинации премии "Рейтинг пунктуальности авиакомпаний" московского аэропорта Внуково. Тогда Uzbekistan Airways признали "Наиболее динамично развивающимся зарубежным авиаперевозчиком" по итогам осенне-зимнего сезона 2018-2019 годов.

Особых наград удостоились и некоторые работники авиакомпании. В апреле стюардесса Карина Рахманова стала второй вице-мисс первого конкурса красоты Sky Lady 2019.