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Новорожденный мальчик

В Санкт-Петербурге задержали мошенницу из Узбекистана

© Sputnik / Леся Полякова
Общество
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Sputnik Узбекистан

Поступившая по вызову "скорой" роженица оказалось гражданкой Узбекистана, которую разыскивают на родине и которой сулит до 10 лет лишения свободы.

ТАШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik. Пациентка купчинского роддома, гражданка Узбекистана оказалась мошенницей, которую разыскивают узбекские правоохранительные органы за финансовое преступление в особо крупном размере, сообщает «Фонтанка».

Спецпост выставили в петербургском роддоме, пока там рожала одна из пациенток. В лице роженицы опознали разыскиваемую за совершение мошенничества в особо крупном размере. 

27-летняя гражданка Узбекистана поступила в роддом №16 на Малой Балканской улице по «скорой».

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Пока пациентка рожала, врачи, действуя по инструкции, сообщили в полицию о постановке иностранки на миграционный учет. В результате выяснилось, что молодая мама Хусния уже год как в угрозыске у себя на родине в Узбекистане.

Женщина подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере. Согласно уголовному кодексу Узбекистана, за совершенное ею преступление ей грозит до 10 лет лишения свободы. Сообщается, что в случае возмещения ущерба она может быть освобождена.

В родильном отделении, как пишет издание, пришлось выставить спецпост, хоть это и не соответствует духу родильного дома.

Теги:
Санкт-Петербург, Гражданин Узбекистана, розыск, мошенничество, роды



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