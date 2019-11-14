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Стадион Пахтакор

Болельщиков просят не оставлять автомобили у стадиона "Пахтакор"

© Sputnik / Папикьян
Общество
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Sputnik Узбекистан

Гостям футбольного матча предложили воспользоваться многоуровневой парковкой ледового комплекса "Хумо Арена".

ТАШКЕНТ, 14 ноя - Sputnik. Сегодня, 14 ноября, в 17.00 на стадионе "Пахтакор" состоится очередной футбольный матч отборочного тура в рамках чемпионата мира-2022 между сборными Республики Узбекистан и Саудовской Аравии, сообщает ГУВД Ташкента.

"Просим зрителей, приезжающих на матч на автомобилях, не парковаться на улицах, прилегающих к стадиону "Пахтакор" (ул. Ислама Каримова, Алмазар и Навои), а воспользоваться многоуровневой автостоянкой ледового комплекса "Хумо Арена"", - говорится в сообщении.

Также сотрудники правоохранительных органов попросили граждан заранее приехать на спортивное мероприятие и занять место для личного транспорта на автостоянке, специально отведенной в этот день для любителей футбола.

Сборная Узбекистана по футболу разгромила команду Кыргызстана >>

Напомним, 9 ноября национальная сборная Узбекистана по футболу обыграла команду Кыргызстана в товарищеском матче со счетом 3:1.

Узбекистанцы открыли счет уже на 11-й минуте, однако затем пропустили один гол. На восьмой минуте второго тайма они снова вырвались вперед, а под конец матча забили еще один мяч.

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