В Узбекистане можно будет пополнить "Яндекс. Деньги" через Hamkorbank

Пополнить кошелек через Hamkorbank можно на сумму до 300 тыс. рублей за раз (около 44 млн сумов), а хранить на счете — до 500 тыс. рублей (примерно 74 млн сумов).

ТАШКЕНТ, 14 ноя - Sputnik. Жители Узбекистана теперь могут пополнить кошельки в "Яндекс. Деньги" через Интернет с помощью Hamkorbank, а также идентифицировать их в любом отделении этого банка, говорится на официальном сайте.

Пополнить электронный кошелек может идентифицированный пользователь "Яндекс. Денеги", пишет Spot.uz.

"Чтобы сделать это, нужно зайти на сайт Hamkorbank, либо скачать приложение Hamkor Mobile. Там необходимо ввести номер электронного кошелька, сумму и подтвердить пополнение кодом из sms. Для этого подойдет любая карточка платежных систем Uzcard или Humo. При пополнении деньги списываются с карты пользователя в сумах и мгновенно зачисляются на электронный кошелек в рублях", - говорится в сообщении.

Комиссия за услугу — 3%. Банк сам заранее рассчитает и покажет ее пользователю. Пополнить кошелек через Hamkorbank можно на сумму до 300 тыс. рублей за раз (около 44 млн сумов), а хранить на счете — до 500 тыс. рублей (примерно 74 млн сумов).

Подать заявку на идентификацию можно в любом из филиалов и мини-банков Hamkorbank.

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Для этого надо прийти туда, показать паспорт, назвать номер электронного кошелька и заплатить 25 тысяч сумов.

Напомним, недавно стало известно, что в Узбекистане запустят систему Octo, которая позволит принимать онлайн-платежи, совершенные на веб-сайте или в мобильном приложении.

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Перевод средств можно будет совершить с помощью карт "МИР", Visa, Master Card, Union Pay и JCB. Кроме того, оплату товаров или услуг можно будет произвести через "Яндекс. Деньги" и Qiwi. Позднее к новой системе также подключат Uzcard.