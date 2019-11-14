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Тактико-специальные учения в Сырдарье

Фигурант арестован, митинги отменяются - ГУВД Ташкента о деле Файзуллаева

© ИИВ
Общество
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Sputnik Узбекистан

Пользователи узбекских соцсетей призывают собраться у здания правительства. ГУВД Ташкента предупреждает о возможных административных и уголовных преследованиях.

ТАШКЕНТ, 14 ноя – Sputnik. В узбекских социальных сетях появились призывы собраться у здания правительства всем потерпевшим по делу частного агентства по трудоустройству HUMAN xususiy bandlik agentligi. В связи с этим на сайте ГУВД Ташкента опубликовано официальное обращение.

Мотивируется такой призыв тем, что узбекские правоохранительные органы якобы не планируют арестовывать руководителя агентства Ш. Файзуллаева и, будучи на свободе, он не возмещает материальный ущерб.

В официальном обращении ГУВД сообщается, что данные утверждения необоснованны, так как следственный департамент при МВД республики уже завел уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере", а Файзуллаев находится в 1-м следственном изоляторе ГУИН МВД Узбекистана.

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С тем чтобы возместить потерпевшим материальный ущерб, имущество подследственного будет арестовано.

В заключение правоохранительные органы попросили граждан не поддаваться на провокации в виде слухов, ложных утверждений и не становиться участниками таких противоправных действий, как несанкционированные собрания, уличные шествия или демонстрации.

Теги:
соцсети, Митинг, арест, уголовное дело, мошенничество, трудоустройство, Ташкент, ГУВД Ташкента, МВД Узбекистана



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