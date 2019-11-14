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тренинг ЦИК РУ

Узбекских журналистов научат правильно освещать выборы

© ЦИК РУз
Общество
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Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (18)
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Sputnik Узбекистан

Принципы освещения узбекских выборов, кодекс поведения журналистов в подаче информации обозначены как основные темы семинар-тренингов.

ТАШКЕНТ, 14 ноя - Sputnik. В Ташкенте в преддверии парламентских выборов проводятся тренинги для участников представителей масс-медиа, сообщает ЦИК.

Организаторами учений о роли СМИ в предстоящих парламентских и местных выборах выступили ЦИК республики и офис ПРООН в Узбекистане.

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Электоральный менеджмент, принципы освещения узбекских выборов, права и обязанности СМИ в избирательном процессе, кодекс поведения журналистов при освещении выборов, лексическая грамотность – основные темы, затрагиваемые на тренингах.

"Это многогранный и амбициозный проект. Мы предлагаем возможность обучения мирового уровня группе журналистов. Это шанс реально изменить ситуацию, развить необходимые навыки, особенно в области онлайн-СМИ", - сказал Георгий Бараташвили, руководитель проекта ПРООН.

Первый семинар-тренинг состоялся для ответственных работников секретариата ЦИК.

Тренерами выступают международные эксперты ПРООН.

Следующие семинар-тренинги пройдут для работников международного пресс-центра при ЦИК и его региональных отделений, а также национальных журналистов, аккредитованных на период подготовки и проведения выборов.

Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (18)
Теги:
СМИ, журналисты, Ташкент, Тренинг, ООН, ЦИК Узбекистана



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