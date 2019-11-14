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Расходы малоимущих семей на хлеб будут компенсированы из бюджета

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Общество
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Sputnik Узбекистан

Число категорий получателей увеличено с 9 до 11. С 1 октября компенсации дополнительно назначены и выплачиваются еще 64,9 тыс. гражданам и 218,1 тыс. семей.

ТАШКЕНТ, 14 ноя - Sputnik. Повышена сумма компенсационных выплат малоимущим семьям для покрытия их расходов на покупку муки и формового хлеба, сообщается на сайте Министерства финансов.

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Если прежде она составляла 10% базовой расчетной величины (22,3 тысячи сумов), то с 1 октября 2019 года возросла до 50 тысяч сумов в месяц. Это затронуло 1,7 млн получателей.

Более того, число категорий получателей увеличено с 9 до 11. Благодаря этому с 1 октября компенсации дополнительно назначены и выплачиваются еще 64,9 тыс. гражданам и 218,1 тыс. семей.

С учетом роста суммы выплат Министерство финансов Республики Узбекистан обеспечило выделение дополнительных средств в размере 189 млрд сумов для получателей на период с октября по декабрь включительно.

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В целом за 2019 год из Государственного бюджета на выплату компенсаций направлено 604 млрд сумов.

Специалисты Пенсионного фонда согласно графику осуществляют ежедневный мониторинг процесса выплат с выездом на места. Те, кто не получил компенсацию, могут обратиться непосредственно в фонд. 

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В подобных случаях обеспечивается оперативный выезд его сотрудников в указанную махаллю для выяснения обстоятельств и обеспечения выплат строго в соответствии с требованиями законодательства.

Материалы о выявленных правонарушениях передаются в правоохранительные органы для принятия необходимых мер.

Граждане могут обращаться по вопросам выплаты компенсаций через телефоны доверия Пенсионного фонда (1140) и АК "Народного банка" (1106), напоминает пресс-служба Пенсионного фонда.

Теги:
Узбекистан, малоимущие граждане, Бюджет, Минфин Узбекистана, деньги, хлебобулочные изделия



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