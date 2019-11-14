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назначение

Бывший пресс-секретарь президента назначен на новую должность

Общество
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Sputnik Узбекистан

В 2012-2017 годах - директор Национальной библиотеки Узбекистана им. Алишера Навои, в 2017-м - заведующий аппарата премьер-министра Республики Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 14 ноя - Sputnik. Руководителем Государственной инспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций Узбекистана назначен Асаджон Ходжаев, который проработал в должности руководителя пресс-службы президента около полугода — с марта по август 2017-го. Об этом сообщает Телеграм-канал Министерства юстиции страны.

Напомним, Госинспекция была образована постановлением президента от 21 ноября 2018 года. Она создана вместо Инспекции по контролю в сфере связи, информатизации и телекоммуникационных технологий при Министерстве по развитию ИТ и коммуникаций.

Подпись документов
© Foto: jarmoluk
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В 2004–2011 годах Ходжаев осуществлял свою деятельность в должности заместителя Генерального директора Агентства связи и информатизации Узбекистана, в 2011-2012 годах работал Генеральным директором Агентства интеллектуальной собственности Республики Узбекистан, в 2012-2017 годах – директором Национальной библиотеки Узбекистана им. Алишера Навои, в 2017-м - заведующим аппарата премьер-министра Республики Узбекистан, заместителем Государственного советника президента Республики Узбекистан – руководителем пресс-службы президента Республики Узбекистан.




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