В Узбекистане проходит Международная неделя толерантности

Сегодня в республике в мире и согласии проживают представители более 130 наций и народностей. Укрепление духа межнационального согласия и взаимопонимания в обществе является одним из приоритетных направлений государственной политики в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 14 ноя - Sputnik. В Узбекистане с 11 по 16 ноября проводится Неделя толерантности, приуроченная к Международному дню толерантности (16 ноября). Участниками празднования стали жители всей страны.

В 2019-м эта знаменательная дата отмечается с особым размахом: в течение недели проводятся различные культурные и образовательные мероприятия, такие как конференции на тему укрепления международного культурного сотрудничества стран Центральной Азии, церемония награждения победителей фестиваля "Узбекистан – наш общий дом", выставка работ молодых художников национальных культурных центров, выступление мастеров искусств и любительских коллективов Узбекистана на гала-концерте.

Учащиеся образовательных учреждений тоже принимают участие в праздновании Дня толерантности. На этой неделе во всех общеобразовательных школах и академических лицеях республики проводятся конкурсы творческих работ, посвященных межнациональному согласию и толерантности, и различные духовно-просветительские мероприятия, которые имеют важнейшее значение для воспитания молодежи в духе преданности идеям независимости, патриотизма, верности Родине, доброты и взаимоуважения.

Организаторами многочисленных мероприятий выступили Комитет по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами, Комитет по делам религий, Министерства иностранных дел, юстиции, культуры, народного образования, Республиканский центр духовности и просветительства, Союз молодежи Узбекистана, Союз писателей Узбекистана.

Узбекистан – многонациональное государство. Сегодня в стране проживает около 33,5 миллиона человек. Около 80% современного населения Узбекистана - узбеки, свыше 10% – представители других народов Средней Азии (таджики, казахи, каракалпаки, киргизы, туркмены и другие). Одним из крупнейших этнических меньшинств остаются русские, украинцы, белорусы и другие славянские народы. Многочисленными диаспорами в Узбекистане также представлены корейцы, иранцы, армяне, грузины, азербайджанцы, татары, башкиры, немцы, евреи, греки, турки и многие другие национальности.