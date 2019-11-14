Американское издание назвало слабое место США в случае войны с Россией

Морской офицер заявил, что в случае будущего военного конфликта между Россией или Китаем имеющиеся недостатки приведут к боевым потерям.

ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Пилоты Военно-морских сил США имеют недостаточно навыков для того, чтобы победить российских и китайских оппонентов в бою. Об этом пишет американское издание National Interest, ссылаясь на слова морского офицера Грэма Скарбро. Статью перевело РИА Новости.

Скарбро считает, что для эффективной подготовки к высокотехнологичному бою экипажам истребителя-бомбардировщика F/A-18 следует запускать больше боевых ракет в ходе учений, поскольку имитация ракетного обстрела не может заменить реальный боевой опыт.

"Нынешние эскадрильи истребителей ВМС редко запускают ракеты класса "воздух — воздух", а учебные параметры боевой цели слишком фрагментированы между классами "воздух — воздух", "воздух — земля" и другими", — отметил эксперт.

По мнению Скарбро, в случае будущего военного конфликта между Россией или Китаем данные недостатки приведут к боевым потерям. Чтобы избежать этого, необходимо изменить ситуацию в мирное время, заявил офицер.

Ранее журналисты китайского издания заявили, что ядерных запасов России достаточно для того, чтобы как минимум "десять раз" уничтожить территорию США. В публикации говорится, что в распоряжении РФ есть ядерные боеголовки, средства их доставки, стартовые площадки для ядерного оружия, в том числе самолеты Ту-160, баллистические ракеты стратегического назначения, а также площадки для запуска баллистических ракет морского базирования серии "Борей".

По мнению авторов статьи, Россия продолжает "вести себя жестко" по отношению к США, "вгоняя американские власти в оцепенение".