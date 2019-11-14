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Энергосберегающие лампочки

Жители регионов останутся без света до конца недели

© Sputnik / Петр Чернов
Общество
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Sputnik Узбекистан

Нарушения возможны в связи с проведением регламентированных работ и тестовых испытаний на парогазовой установке №2 мощностью 450 МВт "Навоийской тепло-электростанции", которые будут продолжены до 16 ноября.

ТАШКЕНТ, 14 ноя - Sputnik. С 13 по 16 ноября в некоторых регионах республики будут происходить временные перебои в энергоснабжении, об этом жителей предупредила пресс-служба Минэнерго Узбекистана.

Высоковольтные линии электропередач
© Sputnik / Виктор Толочко
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Нарушения возможны в связи с проведением регламентированных работ и тестовых испытаний на парогазовой установке №2 мощностью 450 МВт "Навоийской тепло-электростанции", которые будут продолжены до 16 ноября.

Производимая на данной парогазовой установке электроэнергия составляет 6 процентов электроэнергии, производимой по республике. С учетом этого и в целях обеспечения устойчивой работы энергосистемы, а также для обеспечения баланса производимой и потребляемой электроэнергии могут происходить перебои в энергоснабжении некоторых регионов.

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Напомним, чуть менее недели назад ведомство также анонсировало отключение электроэнергии в регионах в связи с ремонтными работами по очистке газовых фильтров на энергоблоке Талимаржанской теплоэлектростанции (ТЭС) мощностью производства 450 МВт электроэнергии.

Теги:
Узбекистан, Навои, ТЭС, электроэнергия, Минэнерго



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