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РЦНК в Ташкенте на открытии классов русского языка в Узбекистане

Уровень знаний учеников будет оценен по международной системе

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Общество
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Sputnik Узбекистан

Данные исследования проводятся Министерством народного образования страны совместно с агентством США по международному развитию (USAID).

ТАШКЕНТ, 14 ноя - Sputnik. В ноябре 2019 года 2,8 тыс. учащихся 70 общеобразовательных школ Узбекистана примут участие в пилотных исследованиях по оценке навыков чтения (EGRA) и математики (EGMA) в начальных классах в рамках узбекско-американского проекта, сообщает пресс-служба Министерства народного образования.

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Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Данные исследования проводятся Министерством народного образования страны совместно с агентством США по международному развитию (USAID). Эта методика является первым компонентом пятилетнего соглашения между сторонами о целях развития на сумму $50 млн.

Планируется, что исследования будут проведены в 12 регионах Узбекистана на 7 языках обучения и английском языке.

Их основной целью является пилотирование инструментария для каждого языка, тестирование протокола сбора данных, также практика экспертов по оценке знаний.

Планируется, что полноценные исследования проведут в мае 2020 года в 940 школах Узбекистана, которые будут выбраны произвольно. Исследования охватят 11,28 тыс. второклассников и столько же четвероклассников. Оценку по EGRA и EGMA пройдут 12 учащихся из каждого класса.

Финальные результаты исследований EGRA и EGMA опубликуют в августе 2020 года.

Для справки: исследования EGRA и EGMA являются научно-обоснованными моделями оценки базовых навыков чтения и грамотности, а также счета для диагностики системных пробелов в преподавании в начальных классах и определения оптимальных решений для их устранения.

Теги:
Узбекистан, Министерство народного образования Узбекистана, Образование



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