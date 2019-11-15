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В Чиланзарском районе сегодня временно отключат электричество

© Flilckr / Ian Muttoo
Общество
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Sputnik Узбекистан

Отключение будет связано с проведением работ по капитальному ремонту трансформаторного пункта №3623.

ТАШКЕНТ, 15 ноя - Sputnik. В Чиланзарском районе сегодня, 15 ноября, ожидается временное отключение электроэнергии, сообщает "ТашГорПЭС".

"С 10.00 до 17.00 в многоэтажных домах №10, 11, 12, 13, 14, 15, 21, расположенных в массиве "Кизил шарк", будет приостановлена подача электрического питания", - говорится в сообщении.

Согласно информации, это связано с проведением работ по капитальному ремонту трансформаторного пункта №3623.

В нескольких районах Ташкента сегодня отключат электричество >>

Напомним, в Чиланзарском районе уже отключали свет 29 октября в связи с заменой кабельной линии трансформаторного пункта, находящегося в 8-м квартале.

Теги:
электроэнергия, электричество, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент



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