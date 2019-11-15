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Ситуация после выборов президента в Республике Узбекистан

Как отметят День принятия Государственного флага Узбекистана

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
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Sputnik Узбекистан

Спортивные и культурно-развлекательные мероприятия пройдут под девизом "Давлат байроғи – фахрим, ғурурим!".

ТАШКЕНТ, 15 ноя - Sputnik. В честь 28-летия принятия Государственного флага Республики Узбекистан на 17-18 ноября в Ташкенте запланирован ряд культурно-развлекательных и спортивных мероприятий, сообщает хокимият столицы.

Мероприятия пройдут под девизом "Давлат байроғи – фахрим, ғурурим!".

17 ноября:

–  с 11.00 до 12.00 марш военного конного отряда Национальной гвардии пройдет от площади Амира Темура до площади Дружбы народов по проспекту Ислама Каримова;

–  с 11.00 до 12.00 марш велоспортсменов-любителей состоится от площади, где установлен флагшток в Яшнабадском районе (на пересечении улиц Мирзо Улугбек и Махтумкули) до площади Дружбы народов; 

Подготовка к празднику в Узбекистане
© Юрий Корсунцев / «Газета.uz»
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– с 15.00 до 17.00 массовый марафон по бегу "Давлат байроғи – фахрим, ғурурим!" пройдет от пересечения улиц Айбека и Нукусской до Ледового дворца Humo Arena.

18 ноября:

– с 12.00 до 16.00 состоятся культурно-развлекательные и спортивные мероприятия на дороге кругового движения, где установлен флагшток в Бектемирском районе (на пересечении Ахангаранского шоссе и улицы Хусейна Байкаро);

– с 16.00 до 17.00 пройдет марш авто- и мотолюбителей от площади, где установлен флагшток в Бектемирском районе (на пересечении Ахангаранского шоссе и улицы Хусейна Байкаро), до площади Дружбы народов;

– с 16.00 до 19.00 на площади, где установлен флагшток с государственным флагом в Яшнабадском районе (на пересечении улиц Мирзо Улугбек и Махтумкули), будет организовано праздничное мероприятие;

– с 16.00 до 20.00 основное праздничное мероприятие на площади Дружбы народов.

Теги:
праздник, флаг, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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